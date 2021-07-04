Необходимо оформить группу ВКонтакте, ориентированную на продажу компьютеров и комплектующих по России. Требуется создать внешний вид группы, заполнить контент на основе анализа конкурентов и добавить уникальные элементы. Также нужно создать необходимые кнопки, пункты меню и обсуждения. На данном этапе запуск рекламы и продвижение не требуются.