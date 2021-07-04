Разработка и продвижение онлайн школы

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок691 просмотр

Требуется создать и продвинуть онлайн школу в бьюти сфере(Перманентный макияж) "под ключ":- Разработка концепции школы;- Помощь в разработке курсов, написание ТЗ для записи видеоматериалов, разработка методических пособий и.д.- упаковка курса на платформу- разработка концепции продвижения и сценариев для взаимодействия с потенциальной аудиторией.- Внедрение рекламных стратегий

4 года назад
dwilt
Петр 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Константин
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Влад
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Святослав
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Наталья
 
48 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
4 года назад
Арсений
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
30 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Артур
 
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 минут назад
26 отзывов
4 года назад

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