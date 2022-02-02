Разработка контент-плана для ютуб канала

Требуется СММ Менеджер, кто будет делать дизайн постов и сториз (2 раза в день)или реелз, смотря что актуально на данный момент.- т.е. ведение инстаграм аккаунта а так же продвижение (но позже) Дайте пожалуйста знать, какие ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для расширения видео контента на канале нужны запросы, имеющие частотность и спрос, конкуренция не волнует.
Подобрать запросы, под которые будут созданы новые видео. Всё что связано с разработкой и продвижением интернет магазинов.
Наполнение товарами, парсинг, обзор движков.
Обязательно учесть и принять во внимание, что на канале уже есть видео по основным ключам типа:
"обзор движков интернет магазина"
"выбор движка магазина"
ключи с названиями и сравнения CMS,
и прочие прямые запросы, по многим из них видео находятся в ТОПе
Такие ключи не актуальны и их пихать в семантическое ядро ненужно.
Простые фразы "продвижение интернет магазина обуви", "создание интернет магазина обуви" "как создать интернет" и любые их пересечения тоже не нужны.
Веб студия оказывает услуги по разработке, доработкам, продвижению и технической поддержке интернет магазинов. Под этот набор услуг и нужны ключевики для создания нового видео контента.
Найденные запросы будут группироваться и под них готовиться отдельное видео, которое затем оптимизируется под эту группу запросов.
последние 5 опубликованных роликов на канале содержат ключевики, можно их взять за основу
ссылка на канал:
https://www.youtube.com/channel/UC6uQy8s6mxhyrWwuXsufI8A
Так же готов рассмотреть предложения аудита и оптимизации видео на канале, для улучшения ранжирования.
Только по существу, вода не интересует.
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