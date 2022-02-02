Разработка контент-плана для ютуб канала

Для расширения видео контента на канале нужны запросы, имеющие частотность и спрос, конкуренция не волнует.

Подобрать запросы, под которые будут созданы новые видео. Всё что связано с разработкой и продвижением интернет магазинов.

Наполнение товарами, парсинг, обзор движков.

Обязательно учесть и принять во внимание, что на канале уже есть видео по основным ключам типа:

"обзор движков интернет магазина"

"выбор движка магазина"

ключи с названиями и сравнения CMS,

и прочие прямые запросы, по многим из них видео находятся в ТОПе

Такие ключи не актуальны и их пихать в семантическое ядро ненужно.

Простые фразы "продвижение интернет магазина обуви", "создание интернет магазина обуви" "как создать интернет" и любые их пересечения тоже не нужны.

Веб студия оказывает услуги по разработке, доработкам, продвижению и технической поддержке интернет магазинов. Под этот набор услуг и нужны ключевики для создания нового видео контента.

Найденные запросы будут группироваться и под них готовиться отдельное видео, которое затем оптимизируется под эту группу запросов.

последние 5 опубликованных роликов на канале содержат ключевики, можно их взять за основу

ссылка на канал:

https://www.youtube.com/channel/UC6uQy8s6mxhyrWwuXsufI8A

Так же готов рассмотреть предложения аудита и оптимизации видео на канале, для улучшения ранжирования.

Только по существу, вода не интересует.