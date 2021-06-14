Нужно искать аккаунты instagram по заранее заданным критериям из заранее заготовленного мной списка аккаунтов (это будут как правило подписчики каких-то аккаунтов в инстаграм). Среди критериев, к примеру, город, пол, ...
Разработка телеграм бота
1) парсинг людей с чужих аккаунтов телеграм;2) рассылка сообщений по группа и аккаунтам людей в телеграме3) Мы предоставим много аккаунтов, он должен рассылать с разных, чтобы нас не заблокировали;4) отбирает самых активных пользователей по комментариям, репостам5) опубликовывает видео по ключевым каналам с ютуба, а также находит и опубликовывает новости по ключевым словам в нашу группу в телеграм
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