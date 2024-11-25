Требуется оформить 3 новых LinkedIn аккаунта, используя ИИ для генерации контента. Необходимо подготовить фото, бекграунд, должности с описанием, скиллы, образование, раздел 'about', вступить в 5 групп, создать 3 поста и разыграть диалоги между аккаунтами. Это тестовое задание с возможностью долгосрочного сотрудничества.
Редактор для Telegram канала о футболе
Я ищу редактора, который возьмет на себя ведение Telegram канала на тематику спорта (футбол). Ваша задача — создавать/редактировать уникальный контент: статьи и посты. Нужна ежедневная вовлеченность, график плавающий максимально. Задачи:
— Наличие кейсов и готовность их продемонстрировать;
— Отличные навыки написания текстов: умение создавать привлекательный и грамотный контент;
— Составление и внедрение контент-плана, включая важные события и даты;
— Активный поиск информации и мониторинг каналов конкурентов;
— Ведение LIVE трансляций (текстовое сопровождение);
— Создание графического контента (базовые навыки работы в графических редакторах Figma и/или Photoshop). Что мы предлагаем:
— Конкурентоспособная заработная плата с возможностью получения премий;
— Полностью удаленная работа из дома с гибким графиком;
— Позитивная атмосфера и команда профессионалов для развития проекта.
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