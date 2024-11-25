Я ищу редактора, который возьмет на себя ведение Telegram канала на тематику спорта (футбол). Ваша задача — создавать/редактировать уникальный контент: статьи и посты. Нужна ежедневная вовлеченность, график плавающий максимально. Задачи:

— Наличие кейсов и готовность их продемонстрировать;

— Отличные навыки написания текстов: умение создавать привлекательный и грамотный контент;

— Составление и внедрение контент-плана, включая важные события и даты;

— Активный поиск информации и мониторинг каналов конкурентов;

— Ведение LIVE трансляций (текстовое сопровождение);

— Создание графического контента (базовые навыки работы в графических редакторах Figma и/или Photoshop). Что мы предлагаем:

— Конкурентоспособная заработная плата с возможностью получения премий;

— Полностью удаленная работа из дома с гибким графиком;

— Позитивная атмосфера и команда профессионалов для развития проекта.