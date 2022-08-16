Реклама для авторского путешествия

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки253 просмотра

Требуется реклама для авторского путешествия. Имеется сайт, и группа в вк с минимумом подписчиков. Цели: Стоимость целевых Лидов не более 1500р. Конверсия в продажи 4% и выше. Рассчитываем на бесплатные консультацию и аудит сайта.

3 года назад
guest_1660655635962
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Таисия
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
92 отзыва
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)

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