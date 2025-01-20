Ищется дизайнер для работы в SMM, который будет разрабатывать макеты постов, stories и reels по заданным техническим требованиям. Необходимы навыки работы с графическими и мобильными редакторами, а также знание актуальных трендов. Работа удаленная с гибким графиком, оплата за проект составляет 10000 рублей.