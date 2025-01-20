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Закрыт10 заявок120 просмотров

Привет всем! Ищем для постоянного сотрудничества специалиста по рекламе в Фейсбуке и Инстаграм и для решения проблем встречающихся в аккаунтах Фейсбук и Инстаграмм. Мы производитель мужской повседневной одежды в Украине.

Таргетированная реклама
3 месяца назад
NikolaevAlex
49 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Марина
 
30 лет
2 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
Мар'яна
 
29 лет
3 месяца в сервисе
Была
месяц назад
3 месяца назад
Яна
 
22 года
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Яна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 месяца назад
Ярослава
 
29 лет
год в сервисе
Была
15 часов назад
3 месяца назад
Олекандр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
19 часов назад
17 отзывов
3 месяца назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
3 месяца назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
92 отзыва
3 месяца назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Артем
 
38 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад