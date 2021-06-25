Ищется специалист для ведения инстаграм страницы свадебного фотографа. Необходимо создать контент-план на месяц (3-4 поста в неделю), разработать визуал ленты и осуществить продвижение через кабинет Facebook. Требуется опыт SMM-продвижения от года, навыки написания продающих текстов и понимание основ дизайна.
Реклама в Instagram
Нужно подключить к промостранице рекламный аккаунт настроить его, следить за рекламной компанией
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