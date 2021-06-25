Требуется настройка таргетированной рекламы в Instagram с возможностью оставлять заявки для отслеживания конверсии. Целевая аудитория: женщины 25-50 лет, домохозяйки и рукодельницы. Реклама на территории Атырау, Уральск, Актобе, Актау с бюджетом 5$ в день на том же аккаунте.