Всем доброго дня!

У меня есть ТГ-канал, тематика WB. Подписчиков 9к. Только живые подписчики, без накруток и прочего. Каналу уже около 2х лет. Но, был такой период, что каналом перестал заниматься на некоторое время, в следствии чего активность, охваты, покупка рекламы - упало.

Сейчас решил возродить этот канал и плотно им заняться.

Поэтому, я нахожусь в поиске ПОСТОЯННОГО человека, которым будем заниматься продвижением канала, с целью прироста подписчиков, активности, охвата, а также поиском рекламодателей и продаже рекламных размещений на канале.

Который умеет и знает, как, где, что, откуда, и как будет эффективней.

О цене, всех условиях и тд, уже обговорим лично непосредственно с кандидатом.

Все желающие, оставляйте свой отклик, желательно связь через тг, чтобы было проще и быстрее, свяжусь с вами.