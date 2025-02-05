Рекламный менеджер, + продвижение тг канала

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Закрыт3 заявки19 просмотров

Всем доброго дня!
У меня есть ТГ-канал, тематика WB. Подписчиков 9к. Только живые подписчики, без накруток и прочего. Каналу уже около 2х лет. Но, был такой период, что каналом перестал заниматься на некоторое время, в следствии чего активность, охваты, покупка рекламы - упало.
Сейчас решил возродить этот канал и плотно им заняться.
Поэтому, я нахожусь в поиске ПОСТОЯННОГО человека, которым будем заниматься продвижением канала, с целью прироста подписчиков, активности, охвата, а также поиском рекламодателей и продаже рекламных размещений на канале.
Который умеет и знает, как, где, что, откуда, и как будет эффективней.
О цене, всех условиях и тд, уже обговорим лично непосредственно с кандидатом.
Все желающие, оставляйте свой отклик, желательно связь через тг, чтобы было проще и быстрее, свяжусь с вами.

TelegramПривлечение подписчиковПродвижение в социальных сетях
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