Репост в FB, VK и Instagram

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок180 просмотров

Нужен репост публикаций из группы FB на другую страницу в FB и в группу ВК. Также репост в Instagram c одной странички на другую.

Выходит примерно по 2-3 публикации в день.

9 лет назад
kataevkv
48 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров