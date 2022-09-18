Решить вопрос с пикселем вк и помочь завершить рекламу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки426 просмотров

Добрый день .Пытаюсь разместить рекламу через вк .Квиз создан ,пиксель есть ,но почему-то не подгружается при создании рекламы ,пишет ошибку и не пропускает дальше …

3 года назад
guest_16638639240755
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
35 лет
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Антон
 
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