Требуется искать Instagram-аккаунты по заранее заданным критериям из списка. Необходимо ручное подтверждение профилей с учетом таких параметров, как город, пол и возраст. В результате нужен список подходящих аккаунтов. Оплата возможна по двум схемам. Ожидаемая конверсия 1-2%.
Решить вопрос с пикселем вк и помочь завершить рекламу
Добрый день .Пытаюсь разместить рекламу через вк .Квиз создан ,пиксель есть ,но почему-то не подгружается при создании рекламы ,пишет ошибку и не пропускает дальше …
Заявки фрилансеров
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