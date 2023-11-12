Розсилка Інстаграм

Здравствуйте, коротко о задании: -тест ниши «ростовые куклы» в Дубае-Бюджет 200$-Так как это тест, сайта нет. Креативы у вас должны быть свои- рк на время тест должен быть ваш- возможно дальнейшее сотрудничество от вас требуется:- опыт работы с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необхідна тестова розсилка для акаунту у Інстаграм.
Можливо, завдання буде повторюватися. В залежності від досягненого результату.
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