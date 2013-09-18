Ручная регистрация в каталогах

Добрый день!

Нужен человек для регистрации сайта различных каталогах интернет-магазинов.

Есть один интернет-магазин товаров из Китая.

Так вот,нам нужно его зарегистрировать в каталогах интернет-магазинов. Поставить там ссылку, написать уникальное небольшое описание.

Вот ссылки на эти каталоги (если вы найдете еще, будет вообще отлично)

http://list.mail.ru/10772/1/0_1_0_1.html

Итого:

Нужно зарегистрировать\добавить сайт в каталоги интернет-магазинов, + написать уникальное описание, ну и поставить ссылку в нужное поле.

Такого вида работы у меня появляются периодически, нужен человек который сможет их делать.