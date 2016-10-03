Сбор данных ВКонтакте

$2
Социальные сети (SMM и SMO)Завершен7 заявок223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Простое, но монотонное задание по парсингу информации из одной группы ВК.

  • Перейти по ссылке в посте
  • Удалить рефералки у ссылки
  • Сохранить картинку к посту и переименовать ее в порядковый номер по таблице
  • Данные обрезанной ссылки внести в таблицу.

    Итого 100 позиций.

Оплата на яндекс-кошелек/сбербанк
7 лет назад
emitsu
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
VanyaJoy
Иван 
25 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
$2
1 день
Хороший исполнитель, сделал все правильно и быстро.
Выплата произошла во время!