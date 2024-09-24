Сделать постинг по моей базе групп телеграм

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок56 просмотров

Необходимо сделать постинг по моей базе групп телеграм. 100 групп

10 раз в сутки

Когда люди будут писать, нужно, чтобы автоответчик автоматически отвечал с ссылкой на бот мой

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5 месяцев назад
Millersuperpro
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