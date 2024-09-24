Требуется специалист для продвижения игрового блокчейн-проекта в Telegram. Проект включает сайт и телеграм-канал, активность низкая. Необходимы рекламные кампании в других каналах, комментарии и помощь с биржами заданий. Открыты к идеям по продвижению в Viber, Facebook и на форумах. Интересуют молодые специалисты с опытом SMM и SMO.