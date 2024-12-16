Срочно нужен дизайнер с опытом от 2-х лет для разработки трех вариантов главного экрана и полного дизайна (8 блоков) для проекта коуча. Сроки: три варианта до 20.12, весь дизайн до 24.12. Укажите стоимость блока и примеры работ.
Сделать визуал для 2 инстаграм аккаунтов
Добрый день!
Необходимо сделать визуал для 2 инстаграм аккаунтов. Какие ваши сроки и стоимость услуг за такую работу?
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