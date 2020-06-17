Servix.work lead gen

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Закрыт7 заявок363 просмотра

Добрый день .

Рекрутинговая компания ищет специалиста по таргетингу и ведению fb inst  страниц 

Есть целевые страницы + креативы статичные и гифы 

Нужно запустить 2 lp и выделить самые конвертабельные связки . 

Целевая аудитория рекламы РАБОТОДАТЕЛИ не соискатели.

жду предложений  всем приятного дня .

сайт компании :   servix.work

Период тестового задания 2 дня 

Бюджет на рекламу 50$

задача сгенирировать  минимум 40 заявок работодателей

5 лет назад
servix
Добкин 
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Заявки фрилансеров

Арсений
 
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