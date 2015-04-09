SMM благотворительного проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок167 просмотров

Научно-медицинский проект на пике международной огласки в СМИ. Требуется вовлечение Он-Лайн аудитории посредством СММ в соцсетях и несложных доработок сайта (обновление темы, наполнение, прикрутка способов приема пожертвований). Четкое ТЗ и строгие рамки отсутствуют. Расчет на опыт и заинтересованность в участии во всемирно известном событии.

10 лет назад
PrioG
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров