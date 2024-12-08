SMM для страницы косметологии

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Закрыт1 заявка25 просмотров

Я ищу SMM-специалиста для страницы косметологии.

Мне интересен креативный подход, модные обводки и вставки из фильмов.

Если вы подходите под это описание, пожалуйста, присылайте свои кейсы и желаемую зарплату в личные сообщения.

SMMПродвижение в социальных сетях
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад