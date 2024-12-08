На постоянную работу требуется дизайнер для разработки креативных идей и оперативной подготовки макетов для социальных сетей и печати в типографии. Заработная плата сдельная.
SMM для страницы косметологии
Я ищу SMM-специалиста для страницы косметологии.
Мне интересен креативный подход, модные обводки и вставки из фильмов.
Если вы подходите под это описание, пожалуйста, присылайте свои кейсы и желаемую зарплату в личные сообщения.
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