Ведение 4-х соц сетей.
SMM для ТРЦ
Нужен смм-щик с опытом работы, желательно с опытом работы с ТРЦ, но не принципиально.
Подробная информация при персональном общении.
Указывайте, что Вы можете делать и Ваши общие расценки. И будем общаться далее.
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