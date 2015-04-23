SMM для ТРЦ

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок163 просмотра

Нужен смм-щик с опытом работы, желательно с опытом работы с ТРЦ, но не принципиально.

Подробная информация при персональном общении.

Указывайте, что Вы можете делать и Ваши общие расценки. И будем общаться далее.

10 лет назад
evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
32 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров