СММ маркетолог в команду для создания личного бренда

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Ищется СММ маркетолог для участия в новом амбициозном проекте, направленном на создание личного бренда. Ожидается много работы, но вознаграждение будет невысоким. Интересующимся предлагается связаться в личные сообщения.

SMMПродвижение в социальных сетях
5 месяцев назад
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