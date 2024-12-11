Ищется специалист или команда для привлечения клиентов в spa-салон для мужчин в Новосибирске. Основные каналы: ВК и ТГ. Прозрачная система вознаграждения — 1000 рублей за привлеченного гостя. Рассматриваются варианты оплаты за звонки и лиды. Бюджет будет установлен после начала сотрудничества. Используется CRM для отслеживания конверсии и качества обслуживания.
СММ маркетолог в команду для создания личного бренда
Ищется СММ маркетолог для участия в новом амбициозном проекте, направленном на создание личного бренда. Ожидается много работы, но вознаграждение будет невысоким. Интересующимся предлагается связаться в личные сообщения.
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