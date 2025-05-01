SMM-менеджер для бренда купальников

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка23 просмотра

Ищем сильного и креативного SMM-менеджера для сопровождения бренда купальников и пляжной одежды для middle up сегмента. Нужно будет разрабатывать и реализовывать контент-стратегию, вести и оформлять аккаунт в Instagram, создавать вовлекающий и продающий контент (посты, сторис, рилс), анализировать метрики и вовлечённость, корректировать стратегию, помогать с запуском продуктов и прогревами, взаимодействовать с аудиторией и управлять репутацией.

InstagramSMMНаписание постовПродвижение в социальных сетяхУправление аккаунтами
11 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Олександра
 
22 года
10 дней в сервисе
Была
3 часа назад
10 дней назад