SMM-менеджер для бренда купальников

Ищем сильного и креативного SMM-менеджера для сопровождения бренда купальников и пляжной одежды для middle up сегмента. Нужно будет разрабатывать и реализовывать контент-стратегию, вести и оформлять аккаунт в Instagram, создавать вовлекающий и продающий контент (посты, сторис, рилс), анализировать метрики и вовлечённость, корректировать стратегию, помогать с запуском продуктов и прогревами, взаимодействовать с аудиторией и управлять репутацией.