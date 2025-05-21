Требуется выполнить инстаграм-рассылку на 1000 контактов с аккаунта заказчика. Общее время работы составляет 4 часа. Необходимо обеспечить эффективное взаимодействие с аудиторией через платформу Instagram.
SMM-менеджер для розвитку акаунтів психолога
Ми - міжнародна компанія в сфері психологічної онлайн-освіти з 17-річним досвідом на ринку. Навчання у нас пройшли тисячі учнів у більш ніж 45 країнах. Зараз ми шукаємо креативного та результативного СММ-менеджера для створення та реалізації контент-плану в Instagram, TikTok, Facebook та Telegram.
💡Що вам потрібно буде робити:
▫️Розробка стратегічних контент-планів для копірайтера-помічника з урахуванням цілей продажу продуктів школи.
▫️Створення вірусного, продаючого та візуально привабливого контенту для соціальних мереж компанії (Telegram, Facebook, Instagram, TikTok), який веде до конкретних конверсій (реєстрації, покупки, підписки).
▫️Ведення щотижневої корисної та водночас комерційно орієнтованої розсилки від компанії.
▫️Аналіз статистики акаунтів, воронок продажів у соцмережах та ефективності контенту з точки зору залучення і монетизації аудиторії.
▫️Активне утримання інтересу підписників, робота з прогрівом аудиторії до продуктів та стимулювання дій (коментарі, репости, переходи, купівля).
💡Ви наш кандидат, якщо:
▫️Креативні та маєте гарний смак.
▫️Показуєте реальні результати своєї роботи.
▫️Умієте швидко обробляти великий обсяг інформації.
▫️Цікавитеся психологією.
▫️Захоплюєтеся дизайном і стежите за актуальними тенденціями.
▫️Впевнено користуєтеся нейромережами (Midjourney, ChatGPT, Runway, Claude тощо) та вмієте інтегрувати їх у свою професійну діяльність.
▫️Регулярно вивчаєте нові інструменти ШІ й ефективно впроваджуєте їх у роботу.
▫️Відкриті до нового й прагнете впливати на розвиток інновацій у нашій сфері.
💡Ми пропонуємо:
▫️Віддалену роботу з високою оплатою праці.
▫️Можливості для навчання та професійного розвитку.
▫️Якщо ви готові приєднатися до нашої команди та розвивати наші соціальні мережі, надсилайте своє резюме та портфоліо в телеграм за посиланням - 👉https://t.me/dmitry_bodrov
Ми чекаємо на вас!
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