Ми - міжнародна компанія в сфері психологічної онлайн-освіти з 17-річним досвідом на ринку. Навчання у нас пройшли тисячі учнів у більш ніж 45 країнах. Зараз ми шукаємо креативного та результативного СММ-менеджера для створення та реалізації контент-плану в Instagram, TikTok, Facebook та Telegram.

💡Що вам потрібно буде робити:

▫️Розробка стратегічних контент-планів для копірайтера-помічника з урахуванням цілей продажу продуктів школи.

▫️Створення вірусного, продаючого та візуально привабливого контенту для соціальних мереж компанії (Telegram, Facebook, Instagram, TikTok), який веде до конкретних конверсій (реєстрації, покупки, підписки).

▫️Ведення щотижневої корисної та водночас комерційно орієнтованої розсилки від компанії.

▫️Аналіз статистики акаунтів, воронок продажів у соцмережах та ефективності контенту з точки зору залучення і монетизації аудиторії.

▫️Активне утримання інтересу підписників, робота з прогрівом аудиторії до продуктів та стимулювання дій (коментарі, репости, переходи, купівля).

💡Ви наш кандидат, якщо:



▫️Креативні та маєте гарний смак.

▫️Показуєте реальні результати своєї роботи.

▫️Умієте швидко обробляти великий обсяг інформації.

▫️Цікавитеся психологією.

▫️Захоплюєтеся дизайном і стежите за актуальними тенденціями.

▫️Впевнено користуєтеся нейромережами (Midjourney, ChatGPT, Runway, Claude тощо) та вмієте інтегрувати їх у свою професійну діяльність.

▫️Регулярно вивчаєте нові інструменти ШІ й ефективно впроваджуєте їх у роботу.

▫️Відкриті до нового й прагнете впливати на розвиток інновацій у нашій сфері.

💡Ми пропонуємо:

▫️Віддалену роботу з високою оплатою праці.

▫️Можливості для навчання та професійного розвитку.

▫️Якщо ви готові приєднатися до нашої команди та розвивати наші соціальні мережі, надсилайте своє резюме та портфоліо в телеграм за посиланням - 👉https://t.me/dmitry_bodrov

Ми чекаємо на вас!