СММ-менеджер (ведение социальных сетей на тему маркетплейсов)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки74 просмотра

Ведение социальных сетей на тему маркетплейсов, включая упаковку телеграм-канала, создание рубрик, контент-плана и сценариев для shorts и телеграм-канала, текстовое ведение каналов, ответы на комментарии, постановка четких ТЗ на видеоролики. Опыт ведения каналов по тематике маркетплейсов обязателен.

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3 месяца назад
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Сергей
 
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