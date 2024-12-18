СММ специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки12 просмотров

Ищу специалиста по социальным сетям (СММ) для работы в нише психологии. Необходимо предоставить кейсы. Пишите в личные сообщения.

SMMПродвижение в социальных сетях
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
92 отзыва
4 месяца назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 месяцев назад