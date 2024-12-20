Мы ищем классного SMM-специалиста, который хочет начать работать с зарубежными рынками. Важно координировать копирайтера и таргетолога, следить за метриками и управлять контентной стратегией. Задачи включают разработку и реализацию SMM-стратегий для международных клиентов, создание и управление контент-планом для социальных сетей (LinkedIn, Twitter), написание engaging-контента на английском языке, анализ эффективности контента и корректировку стратегии. Мы ждем от вас опыт работы в SMM от 2-х лет, опыт создания контента для B2B сегмента и креативность. Работа в европейской компании с оплатой от 300$ в месяц.