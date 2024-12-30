Smm-специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки23 просмотра

Ищу smm-специалиста в проект, ниша Умный фитнес, обучение тренеров. Задачи включают написание сценариев сториз, оформление и выставление сториз, монтаж и постинг рилзов, а также написание постов-описаний к публикациям. Условия: занятость 4-5 дней в неделю, в среднем 8-13 сториз в день, 2-4 рилза в неделю, фиксированная зарплата.

InstagramSMMНаписание постов
4 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
92 отзыва
4 месяца назад
Лучший SMM-менеджер апреля
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Вера
 
34 года
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
4 месяца назад
Павел
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад