SMM специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт1 заявка27 просмотров

Ищем SMM специалиста для ведения аккаунтов медиабаинговой компании. Обязанности включают генерацию идей для постов, подготовку контент-плана, ведение соцсетей (Instagram, Telegram, Linkedin), написание ТЗ для дизайнеров и копирайтера, развитие Telegram-канала с объемными материалами по affiliate-маркетингу. Требуется опыт работы в SMM, особенно в IGaming, умение работать в команде, креативность и навыки аналитики.

InstagramLinkedInSMMTelegramПродвижение в социальных сетяхУправление аккаунтами
3 месяца назад
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Заявки фрилансеров

Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
3 месяца назад