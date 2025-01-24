СММ специалист

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Закрыт8 заявок65 просмотров

Здравствуйте, я преподаватель музыки, у меня уже есть некоторое количество онлайн учеников по всему миру (как русско-, так и англоговорящих), я переехал из России в Словакию и ищу еще онлайн учеников (саксофон, гитара, фортепиано, сольфеджио, теория музыки, аранжировка, гармония, композиция)
Хотел бы найти помощника для размещения своего предложения по группам в ФБ и ТГ-каналам.
Рассмотрю разные варианты сотрудничества

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