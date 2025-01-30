Требуется специалист по маркетингу мем-монет для продвижения проектов на блокчейне Solana. Задачи включают создание стратегий, работу с социальными медиа (Telegram, Twitter, YouTube и др.), разработку контента и анализ результатов кампаний. Опыт в крипто-маркетинге и знание мем-культуры обязательны. Гибкий график, удаленная работа.
SMM специалист
Нужен SMM специалист для работы в Instagram. Основной запрос включает красивое оформление контента, развитие личного блога, интерес к женским практикам и ретритам, умение писать прогревы. Необходимо подготовить рилс и сторисы. Работа 16-18 дней в месяц, заработная плата обсуждается отдельно.
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