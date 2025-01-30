SMM специалист

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Нужен SMM специалист для работы в Instagram. Основной запрос включает красивое оформление контента, развитие личного блога, интерес к женским практикам и ретритам, умение писать прогревы. Необходимо подготовить рилс и сторисы. Работа 16-18 дней в месяц, заработная плата обсуждается отдельно.

SMMПродвижение в социальных сетях
3 месяца назад
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