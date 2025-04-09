SMM специалист

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт5 заявок22 просмотра

Нужен SMM-специалист на разовое задание

Привет! Ищу специалиста, который поможет найти аккаунты в Instagram, Twitter и Telegram в конкретных нишах.

Что нужно сделать:

  • Найти аккаунты по заданным тематикам (уточню при переписке)

  • Учитывать количество подписчиков (например, от 10k до 100k — скажу точнее)

  • Собрать контактную информацию для связи (email, Telegram, директ)

  • Все данные внести в таблицу (форму скину)

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