Необходимо собрать 1000 русскоязычных инвесторов в Телеграм-бот с критериями: возможность вложения от 50K€, отсутствие зависимостей, интерес к технологиям и инвестициям. Ожидается конкретная ответственность за результат и работа через кабинет на kwork. Оплачиваются только квалифицированные лиды, которые не отписались в течение 2 недель.