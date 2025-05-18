SMM-специалист для коммерческого блога

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Ищем SMM-специалиста с чувством стиля и навыками дизайна для работы над коммерческим блогом, посвященным личному бренду. Задача заключается в создании 18 позиций контента, включая посты и рилсы с уроками и гайдами. Пожалуйста, отправьте свои кейсы и портфолио.

18 часов назад
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Заявки фрилансеров

Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
онлайн
17 отзывов
13 часов назад
#1
Социальные сети (SMM и SMO)