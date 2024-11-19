SMM Специалист для магазина электроники

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки12 просмотров

Я ищу толкового SMM специалиста, который сможет полностью взять на себя ведение канала магазина электроники в Telegram с 130k подписчиков.

Основная задача — упорядочить контент и увеличить выручку.

Требуется опыт, кейсы и понимание нужных действий.

Новичков не рассматриваем.

SMMTelegramПродвижение в социальных сетяхУправление аккаунтами
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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10 дней назад
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Сергей
 
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2 дня назад
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5 дней назад
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5 месяцев назад
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Валерий
 
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