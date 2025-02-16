SMM специалист для медицинского страхования в США

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт5 заявок25 просмотров

Ищем специалиста по SMM для ниши "Мед страхование в США". Работа начинается с нуля, требуется создание личного бренда и экспертного контента. Формат включает два рилса в день и карусель постов в Instagram, уникальный контент в Telegram, а также кросспостинг на YouTube и TikTok. Все контенты предоставляются, необходимо только монтировать и выставлять. График работы с понедельника по пятницу, выходные — отдых. Оплата составит 25 тыс. рублей в месяц.

InstagramSMMTelegramTikTokYouTubeПродвижение в социальных сетяхУправление аккаунтами
3 месяца назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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