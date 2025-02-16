Ищем специалиста по SMM для ниши "Мед страхование в США". Работа начинается с нуля, требуется создание личного бренда и экспертного контента. Формат включает два рилса в день и карусель постов в Instagram, уникальный контент в Telegram, а также кросспостинг на YouTube и TikTok. Все контенты предоставляются, необходимо только монтировать и выставлять. График работы с понедельника по пятницу, выходные — отдых. Оплата составит 25 тыс. рублей в месяц.