Необходимо удалить нежелательный комментарий в Getcontact. Исследуйте возможные приложения и методы для эффективного удаления комментариев в социальной сети. Укажите, какие инструменты лучше всего подходят для этой задачи.
SMM специалист для медицинского страхования в США
Ищем специалиста по SMM для ниши "Мед страхование в США". Работа начинается с нуля, требуется создание личного бренда и экспертного контента. Формат включает два рилса в день и карусель постов в Instagram, уникальный контент в Telegram, а также кросспостинг на YouTube и TikTok. Все контенты предоставляются, необходимо только монтировать и выставлять. График работы с понедельника по пятницу, выходные — отдых. Оплата составит 25 тыс. рублей в месяц.
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