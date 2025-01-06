SMM-специалист для пластического хирурга

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Закрыт4 заявки23 просмотра

Ищу SMM-специалиста для работы с пластическим хирургом. Кандидат должен иметь опыт в продвижении медицинских услуг и уметь создавать актуальные сторис и посты. Ищем активного человека для долгосрочного сотрудничества и профессионального роста.

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4 месяца назад
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