SMM-специалист для проекта психолога

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
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Ищу smm-специалиста для работы в команде проекта психолога. Специалист должен иметь опыт работы с большим количеством контента и владеть навыками в Canva, а также воронками и сторителлингом. Работа будет связана с продуктами, такими как клуб по подписке, курсы и личная терапия. Локация менеджера может быть от Португалии до США, так как клиент находится в США.

SMMПродвижение в социальных сетях
месяц назад
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