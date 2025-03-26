SMM-специалист для проекта психолога

Ищу smm-специалиста для работы в команде проекта психолога. Специалист должен иметь опыт работы с большим количеством контента и владеть навыками в Canva, а также воронками и сторителлингом. Работа будет связана с продуктами, такими как клуб по подписке, курсы и личная терапия. Локация менеджера может быть от Португалии до США, так как клиент находится в США.