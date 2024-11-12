Ищу SMM-специалиста, который поможет вести аккаунт эксперта и создаст визуал и сторител для проектов личных брендов и экспертов, а также аккаунтов известных блогеров и инфлюенсеров. Необходимо выполнить тестовое задание, включающее создание сторитела и визуала. Если визуал ленты понравится, он будет оплачен. Откликнуться необходимо с отправкой портфолио.