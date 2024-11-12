Ищется специалист по СММ для ведения аккаунта, посвященного сезонным товарам. Необходимо разработать стратегию и контент, управлять рекламными кампаниями и анализировать результаты. Опыт работы с сезонными продуктами и успешные кейсы обязательны.
SMM-специалист для создания визуала и сторитела
Ищу SMM-специалиста, который поможет вести аккаунт эксперта и создаст визуал и сторител для проектов личных брендов и экспертов, а также аккаунтов известных блогеров и инфлюенсеров. Необходимо выполнить тестовое задание, включающее создание сторитела и визуала. Если визуал ленты понравится, он будет оплачен. Откликнуться необходимо с отправкой портфолио.
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