SMM-специалист для создания визуала и сторитела

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрытнет заявок9 просмотров

Ищу SMM-специалиста, который поможет вести аккаунт эксперта и создаст визуал и сторител для проектов личных брендов и экспертов, а также аккаунтов известных блогеров и инфлюенсеров. Необходимо выполнить тестовое задание, включающее создание сторитела и визуала. Если визуал ленты понравится, он будет оплачен. Откликнуться необходимо с отправкой портфолио.

6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров