SMM-специалист для старта проекта (удалённо)

Ищем SMM-специалиста для старта проекта (удалённо), опыт не менее 3-х лет, наличие твердых кейсов в данной или смежных нишах. Многогранный блог - эстетичный healthy life, о здоровом образе жизни. Концепт блога - умный подход, стройное/сильное/здоровое тело без насилия, инь-янь души, тела и спорта. Основная задача - быть гибким и помочь раскрыться эксперту через масштабирование и монетизирование проекта.