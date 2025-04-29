SMM-специалист для старта проекта (удалённо)

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Закрыт2 заявки14 просмотров

Ищем SMM-специалиста для старта проекта (удалённо), опыт не менее 3-х лет, наличие твердых кейсов в данной или смежных нишах. Многогранный блог - эстетичный healthy life, о здоровом образе жизни. Концепт блога - умный подход, стройное/сильное/здоровое тело без насилия, инь-янь души, тела и спорта. Основная задача - быть гибким и помочь раскрыться эксперту через масштабирование и монетизирование проекта.

SMMПродвижение в социальных сетях
13 дней назад
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