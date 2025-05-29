Требуется создать новый TikTok-аккаунт и публиковать по одному видео в день на протяжении недели. Все материалы предоставляются. Оплата 500₽ по завершении задания. Исполнитель должен находиться за пределами России и иметь не более двух аккаунтов. Временные затраты составляют около 5 минут в день.