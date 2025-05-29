Требуется создать новый TikTok-аккаунт и публиковать по одному видео в день на протяжении недели. Все материалы предоставляются. Оплата 500₽ по завершении задания. Исполнитель должен находиться за пределами России и иметь не более двух аккаунтов. Временные затраты составляют около 5 минут в день.
СMM специалист для Telegram
Ищу компетентного специалиста по смм тг для нового проекта. Пожалуйста, напишите в лс, кому интересен данный проект.
Заявки фрилансеров
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