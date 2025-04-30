СММ специалист для ведения телеграм канала

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки39 просмотров

Ищу СММ специалиста для ведения телеграм канала в студии цветов. Обязанности включают написание вовлекающих постов, подборку эстетичных фото и видео. Требуется опыт ведения телеграмм канала в цветочном салоне, грамотное составление текстов, монтаж видео и фото, а также грамотная речь и письмо без ошибок. Оплата обсуждается индивидуально.

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12 дней назад
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