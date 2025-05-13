Ищется SMM-специалист для разового задания по поиску аккаунтов в Instagram, Twitter и Telegram. Необходимо найти аккаунты в заданных нишах, учитывая количество подписчиков от 10k до 100k, и собрать контактную информацию для связи. Все данные должны быть внесены в таблицу, форма будет предоставлена.