SMM-специалист для зарубежных проектов

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт1 заявка6 просмотров

Вакансия для специалистов из Беларуси. Международное маркетинговое агентство Concept ищет креативного SMM-специалиста со знанием английского языка. Обязанности включают ведение социальных сетей, разработку контент-планов, написание постов, создание и оформление контента, публикацию постов, монтаж видео, ответы на комментарии и составление отчетности. Удаленная работа с стабильной оплатой без задержек.

SMMНаписание постовУправление аккаунтами
день назад
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Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
92 отзыва
день назад
Лучший SMM-менеджер апреля
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Социальные сети (SMM и SMO)