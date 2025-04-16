SMM-специалист и сторисмейкер

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт4 заявки18 просмотров

Ищу SMM-специалиста и сторисмейкера для проекта с личным брендом и блогом. Нужен человек с чувством стиля, стратегическим мышлением и опытом в продаже через контент. Умеешь упаковывать, генерировать вовлекающий контент, любишь делать красиво и со смыслом? Пиши в ЛС и прикрепляй портфолио / кейсы.

SMM
17 дней назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
15 дней назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
7 часов назад
15 дней назад
Каріна
 
21 год
16 дней в сервисе
Была
16 дней назад
16 дней назад
Наталья
 
37 лет
4 года в сервисе
Была
2 дня назад
3 отзыва
16 дней назад