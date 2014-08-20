SMM -специалист по скрытому маркетингу

1) Требуются сотрудники для поиска тем на форумах определённой тематики и "скрытой" рекламы в данных ветках форумов. Рекламировать нужно будет системы обогрева различного назначения (бытовые, промышленные) и т.д. Поэтому желательно быть в теме систем отопления, и пр.

2) Отвечать на вопросы так же нужно будет в сервисах вопросов и ответов

3) Публиковать информацию в комментариях к записям в блогах, и сайтах где доступна система комментирования

4) Публикация отзывов на различных сервисах

Подробности при личном общении. Желателен опыт в SMM. При работе полная прозрачность с вашей стороны, в виде отчётов со ссылками на публикации.