SMM-специалист с опытом в meme coin

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Открыт3 заявки10 просмотров

Ищем SMM-специалиста с опытом работы в нише meme coin. Необходимо прислать примеры успешных кейсов в личные сообщения.

SMMПродвижение в социальных сетях
9 часов назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
23 минуты назад
4 отзыва(-1)
9 часов назад
Иван
 
31 год
15 часов в сервисе
Был
6 часов назад
9 часов назад
Стас
 
19 лет
2 года в сервисе
Был
7 часов назад
9 часов назад