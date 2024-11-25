СММ-специалист в команду эксперта

Ищу СММ-специалиста в команду эксперта.

Требования:

- навык и опыт работы со смыслами в проекте

- опыт работы с экспертами, построением личного бренда.

Задача на ближайшие 2 месяца - настроить взаимосвязь с аудиторией.

Задача на год - масштабирование личного бренда на международный рынок.

Что нужно делать:

- разработать стратегию связи с аудиторией на 2 месяца

- разработать стратегию продвижения

- контент-план ежемесячно

- публикация сторис 5 раз в неделю

- оформление постов в ТГ ежедневно

- рилс от 10шт в месяц

- совместная работа со сценаристом и продюсером во время запусков

- участие в разработке рекламных подач.

Условия: фикс + KPI.

Откликайтесь ТОЛЬКО с кейсами и ссылками на экспертов, с которыми работали.