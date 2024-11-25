Требуется дизайнер для подготовки раскладки на 9-10 постов в Instagram. Необходимо указать цену за выполнение всех постов. Рассмотрим качественные предложения от специалистов в области SMM и SMO.
СММ-специалист в команду эксперта
Ищу СММ-специалиста в команду эксперта.
Требования:
- навык и опыт работы со смыслами в проекте
- опыт работы с экспертами, построением личного бренда.
Задача на ближайшие 2 месяца - настроить взаимосвязь с аудиторией.
Задача на год - масштабирование личного бренда на международный рынок.
Что нужно делать:
- разработать стратегию связи с аудиторией на 2 месяца
- разработать стратегию продвижения
- контент-план ежемесячно
- публикация сторис 5 раз в неделю
- оформление постов в ТГ ежедневно
- рилс от 10шт в месяц
- совместная работа со сценаристом и продюсером во время запусков
- участие в разработке рекламных подач.
Условия: фикс + KPI.
Откликайтесь ТОЛЬКО с кейсами и ссылками на экспертов, с которыми работали.
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