Собрать базу контактов ютуб каналов вручную

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок61 просмотр

Есть большой список youtube-каналов (до 1000 каналов). Необходимо собрать контакты каждого блогера в таблицу. Иногда контакт указан в описании, иногда для того, чтобы получить контакт, нужно пройти капчу ютуба. http://joxi.ru/KAgvvjqTeGRvy2
Оплата: 2 рубля за контакт

YouTubeСбор данных
5 месяцев назад
guest_1733132488128
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

doppolox
Юрий 
16 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад
$50
5 дней
Escrow
Все хорошо. Благодарю за работу.
Все хорошо, спасибо

Заявки фрилансеров

doppolox
Юрий 
16 лет
год в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад
Кирилл
 
18 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Константин
 
17 лет
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Юрій
 
61 год
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
11 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Олена
 
54 года
6 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Максим
 
16 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Михаил
 
19 лет
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
4 отзыва
5 месяцев назад
Людмила
 
51 год
год в сервисе
Была
4 дня назад
5 месяцев назад
Руслан
 
19 лет
5 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Ярослав
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад