Составить профиль проекта и провести регистрацию

Социальные сети (SMM и SMO)Завершен1 заявка135 просмотров
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Приватно для Артема.

Работа из 2 этапов:

1. Создание профиля для регистрации

2. Регистрация в каталогах и соц закладках

11 лет назад
regado
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
artem2
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$35
1 день
Описания составлены нормально, посмотрим что покажет прогон.
Рад сотрудничеству.