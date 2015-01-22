Соц сети супермаркета автозапчастей

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт6 заявок143 просмотра
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Стартовое наполнение соц сетей супермаркета автозапчастей

1. Размещение и подбор тематического контента:1-3 рубрики, юмор + имиджевая реклама для всех соц сетяй согласно стратегии по продвижению бренда в сети.(частота постов 1-2 раза в день)

2. Размещение новостей,акций и т.д.

2. Интерактив с подписчиками, модерация. Отслеживание активности подписчиков, общение, модерация.

3. Увеличение Подписчиков согласно плану.

4. Отчетность о проделанной работе.

Соц сети: VK, facebook, instagram, Дубли в – google+, одноклассники.

Регион: Нижний Новгород

9 лет назад
Sarkisova
Елена 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад