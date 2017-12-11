Создание и продвижение 2 групп в контакте и инстаграмм для 2 интернет

Создание и продвижение 2 групп в контакте и инстаграмм для 2интернет магазинов посуды.

Графическое оформление страницы в стиле имеющегося сайта

Первоначальное заполнение страницы группы поматериалам сайта.

Приглашение участников в группы в соц. сетях. Еженедельное ведение группы (пара часов в неделю). Добавление новостей и фотографий. Интересует именно комплексный долгосрочный подход, не просто"вступление десятков тысяч ботов в вашу группу" Интересуют только белые методы продвижения на постоянной основе!

В предложение указать 4 цены:

1. Первоначальное заполнение

2. Стоимость «живые» 1000 вступивших

3. Месячная плата за еженедельное ведение

Ссылка на выполненные работы обязательна!

НЕ нужны боты, нужные реальные люди в ВК и инстаграмм, которые переходят на сайт и делают заказы!

ЦА