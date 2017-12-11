Создание и продвижение 2 групп в контакте и инстаграмм для 2 интернет

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Завершен11 заявок189 просмотров

Создание и продвижение 2 групп в контакте и инстаграмм для 2интернет магазинов посуды.

Графическое оформление страницы в стиле имеющегося сайта

Первоначальное заполнение страницы группы поматериалам сайта.

Приглашение участников в группы в соц. сетях. Еженедельное ведение группы (пара часов в неделю). Добавление новостей и фотографий.  Интересует именно комплексный долгосрочный подход, не просто"вступление десятков тысяч ботов в вашу группу" Интересуют только белые методы продвижения на постоянной основе! 

В предложение указать 4 цены:

1. Первоначальное заполнение

2. Стоимость «живые» 1000 вступивших

3. Месячная плата за еженедельное ведение

Ссылка на выполненные работы обязательна! 

НЕ нужны боты, нужные реальные люди в ВК и инстаграмм, которые переходят на сайт и делают заказы!

ЦА

8 лет назад
barscompani
Елена 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$200
30 дней
Все отлично, продолжаем работать!
Очень хороший клиент. Работаем стабильно 2 месяц. Оплата всегда в срок. Очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

smm1
41 год
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
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Социальные сети (SMM и SMO)