Создать продающую группу в вконтакте
Создание и продвижение детского youtube канала.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Планируем создание нового детского канала, нужна консультация специалиста на старте (помочь с выбором названия, с оформлением, настройкой и т.д. канала), затем регулярное продвижение.
- Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт4 года назад
https://vk.com/club188330328 Нужно до 700Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт4 года назад
написание постов для инстаграм, адаптация их для вк, одноклассники. на медицинскую тематику желательно привести примеры своих работ (примеры работ присылайте, пожалуйста, в телеграм) Также для пробы можете написать по предложенной теме https://youtu.be/GTRAEpllGZo Прошу вас посмотреть полностью это видео, оно ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт4 года назад
- $1
Опубликовать готовые отзывы на сайте (5шт), для размещения нужно будет зарегистрироваться под разными именами, желательно чтобы ваши ip были разнымиСоциальные сети (SMM и SMO)12 заявокЗакрыт4 года назад
Есть группа в контакте которую нужно продвинуть в топ выдачи Яндекса по определенному ключу . Либо же создать новую группу вк и вывести ее в топ выдачи Яндекса по этому же ключу. Основная цель занять место на первой ...Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Для нового массажного салона требуется создание инстаграмма с контентом и оформлением, так же интересует дальнейшее продвижение через фбСоциальные сети (SMM и SMO)48 заявокЗакрыт4 года назад
Нужна сильная реклама продукции в социальных сетях а именно : Зеркало косметическое с подсветкой Belberg BZ-04 ув.7 (чаша бархат) http://med-serdce.ru/catalog/zerkalo-kosmeticheskoe-s-podsvetkoy-belberg-bz-04-chasha-barkhat.html Зеркало косметическое с подсветкой Belberg BZ-05 (с 10-ти кратным увеличением) http://med-serdce.ru/catalog/zerkalo-kosmeticheskoe-s-podsvetkoy-belberg-bz-05-chasha-barkhat.html Зеркало косметическое Belberg BZ-11 ...Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт4 года назад
Нужны подписчики для новой страницы в Instagram (направление дизайн) Ваш способ привлечения стоимость/срок Обязательно с опытом работы и с портфолио своих работСоциальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт4 года назад
В команду требуется человек который будет создавать креативы для рекламы в Facebook, Instagram. Фото креативы - уникализировать, делать по предоставлнным примерам Видео креативы - уникализировать, креатив с нарезки с нескольких видео + текст, описание и фото продукта. ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт4 года назад
В активно растущий Инстаграм нужны 2000 ботов для поддержки эккаунта.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен4 года назад