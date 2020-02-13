Создание и продвижение детского youtube канала.

Социальные сети (SMM и SMO)Закрыт1 заявка144 просмотра
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Планируем создание нового детского канала, нужна консультация специалиста на старте (помочь с выбором названия, с оформлением, настройкой и т.д. канала), затем регулярное продвижение. 

4 года назад
guest_15813438317227
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
TrafficHunter
Ярослав 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$235
30 дней