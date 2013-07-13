Создание и продвижение группы в Facebook

Для сайта alsagor.ru требуется создание группы в Facebook и ее продвижение по целевой аудитории.

Создание включает себя - оформление, разработку навигации, приложения, карту и другие возможные ресурсы, а также минимальное наполнение для привлечения клиентов.

Целевая аудитория - Москва (на данный момент предпочтительно), Санкт-Петербург, Россия, возраст от 20 лет.

На этом этапе требуется получить в районе 1000 вступивших.

Методы получения целевой аудитории - белые, не идущие в ущерб имиджу компании, участники - не боты, предполагаемый процент выхода из группы менее 1%.

После окончания работы группа передается заказчику в целях дальнейшего наполнения и работе с полученными клиентами.

Цена 6000 рублей

Сроки исполнения от 7 до 20 дней.

Список категорий для группы (12 пунктов)

Грязезащитные решетки из алюминия

http://alsagor.ru/catalog/category/6/all/pridvernie-reshetki-siti.html

Стальные придверные решетки

http://alsagor.ru/catalog/category/17/all/pridvernie-stalnie-reshetki.html

Ворсовые и влаговпитывающие ковры

http://alsagor.ru/catalog/category/14/all/gryazezashchitnie-kovri.html

Модульные покрытия

http://alsagor.ru/catalog/category/12/all/gryazezashchitnie-modulnie-pokritiya.html

Резиновые покрытия

http://alsagor.ru/catalog/category/13/all/mati-rezinovie.html

Рулонные покрытия

http://alsagor.ru/catalog/category/18/all/rulonnie-pokritiya.html

Противоскользящие накладки

http://alsagor.ru/catalog/category/19/all/protivoskolzyashchie-nakladki-i-lenti.html

Напольные виниловые покрытия

http://alsagor.ru/catalog/category/20/all/napolnie-vinilovie-pokritiya-contesse-floor.html

Грязесобирающие поддоны

http://alsagor.ru/catalog/category/15/all/gryazesobirayushchie-poddoni.html

Придверные решетки округлой формы

http://alsagor.ru/catalog/details/44/6/all/pridvernie-reshetki-siti/pridvernie-reshetki-radial.html

Фотогалерея

http://alsagor.ru/gallery.html

Как победить грязь - статьи на тему

http://alsagor.ru/articles.html