Нужно создать, наполнить живыми пользователями (около 1000 товаров+1000 записей), довести численность до 1500 чел (критерий: женщины 20-50 лет) красивые группы VK, FB и OK. Товары из Финляндии, образцы групп http://vk.com/club47536502, http://vk.com/finska_finland, http://vk.com/fimarket2013 ...
Создание и продвижение группы в Facebook
Для сайта alsagor.ru требуется создание группы в Facebook и ее продвижение по целевой аудитории.
Создание включает себя - оформление, разработку навигации, приложения, карту и другие возможные ресурсы, а также минимальное наполнение для привлечения клиентов.
Целевая аудитория - Москва (на данный момент предпочтительно), Санкт-Петербург, Россия, возраст от 20 лет.
На этом этапе требуется получить в районе 1000 вступивших.
Методы получения целевой аудитории - белые, не идущие в ущерб имиджу компании, участники - не боты, предполагаемый процент выхода из группы менее 1%.
После окончания работы группа передается заказчику в целях дальнейшего наполнения и работе с полученными клиентами.
Цена 6000 рублей
Сроки исполнения от 7 до 20 дней.
Список категорий для группы (12 пунктов)
Грязезащитные решетки из алюминия
http://alsagor.ru/catalog/category/6/all/pridvernie-reshetki-siti.html
Стальные придверные решетки
http://alsagor.ru/catalog/category/17/all/pridvernie-stalnie-reshetki.html
Ворсовые и влаговпитывающие ковры
http://alsagor.ru/catalog/category/14/all/gryazezashchitnie-kovri.html
Модульные покрытия
http://alsagor.ru/catalog/category/12/all/gryazezashchitnie-modulnie-pokritiya.html
Резиновые покрытия
http://alsagor.ru/catalog/category/13/all/mati-rezinovie.html
Рулонные покрытия
http://alsagor.ru/catalog/category/18/all/rulonnie-pokritiya.html
Противоскользящие накладки
http://alsagor.ru/catalog/category/19/all/protivoskolzyashchie-nakladki-i-lenti.html
Напольные виниловые покрытия
http://alsagor.ru/catalog/category/20/all/napolnie-vinilovie-pokritiya-contesse-floor.html
Грязесобирающие поддоны
http://alsagor.ru/catalog/category/15/all/gryazesobirayushchie-poddoni.html
Придверные решетки округлой формы
http://alsagor.ru/catalog/details/44/6/all/pridvernie-reshetki-siti/pridvernie-reshetki-radial.html
Фотогалерея
http://alsagor.ru/gallery.html
Как победить грязь - статьи на тему
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